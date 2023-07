https://it.sputniknews.com/20230704/liran-diventa-a-pieno-titolo-membro-dellorganizzazione-per-la-cooperazione-di-shangai-17341215.html

L'Iran diventa a pieno titolo membro dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai

Come annunciato dal Consiglio dei capi di stato della SCO, l'Organizzazione per la cooperazione di Shangai, l'Iran è entrato a pieno titolo a farne parte. 04.07.2023, Sputnik Italia

L'Iran è diventato un membro a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), secondo la dichiarazione di Nuova Delhi del Consiglio dei capi di Stato della SCO, pubblicata questo martedì.Il Paese ha firmato un memorandum di impegno per ottenere lo status di stato membro della SCO al precedente vertice della SCO che si è svolto a Samarcanda, in Uzbekistan, nel settembre 2022.

