Le 10 macchine più vendute in Russia

Secondo l'Association of European Business, solo l'anno scorso in Russia sono state vendute 687mila nuove automobili, quasi un milione in meno dell'anno prima. 04.07.2023, Sputnik Italia

I concessionari si lamentano dell'aumento dei prezzi delle macchine importate tramite le importazioni parallele, ma si aspettano che la domanda si riprenda. Quello che devono aspettarsi gli acquirenti, invece, può essere visto nell'infografica preparata da Sputnik: le 10 nuove macchine più vendute in Russia.

