Stoltenberg ha annunciato martedì che sarebbe rimasto in carica per un altro anno, fino al 1° ottobre 2024. Così, i poteri dell'attuale Segretario generale della NATO, che è a capo del blocco dall'ottobre 2014, sono stati estesi per la quarta volta.Questi ha ricordato che Stoltenberg ha organizzato il sostegno occidentale all'Ucraina, compresa la fornitura di carri armati, artiglieria, missili e la possibile fornitura di caccia F-16. Tuttavia, secondo l'esperto, la vacillante offensiva ucraina sta lanciando un gioco di scaricamento delle colpe.Enro considera l'attuale capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come un probabile successore di Stoltenberg. L'esperto sottolinea la crescente insoddisfazione nei confronti della sua leadership, anche a causa della debole, secondo molti, comprensione delle questioni di politica energetica e dello scandalo sui contatti non registrati con la direzione dell'azienda farmaceutica Pfizer. Inoltre, secondo Enro, la von der Leyen ha un rapporto difficile con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che non vorrebbe continuare a lavorare con lei dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2024.Stoltenberg avrebbe dovuto lasciare la presidenza del Segretario generale il 1° ottobre 2022, tuttavia, nel marzo 2022, i leader dei paesi dell'Alleanza, durante un vertice, hanno deciso di estendere il suo mandato fino al 30 settembre 2023, sullo sfondo degli eventi in Ucraina. Il segretario generale della NATO più longevo nella storia dell'alleanza è stato l'olandese Josef Luns, in carica per 13 anni dal 1971. Stolteneberg, con un mandato di nove anni, è ancora al secondo posto.

