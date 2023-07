https://it.sputniknews.com/20230704/la-cina-supera-gli-stati-uniti-col-nuovo-caccia-j20-17342664.html

La Cina supera gli Stati Uniti col nuovo caccia J20

La Cina supera gli Stati Uniti col nuovo caccia J20

Il jet dell'aeronautica cinese J20, recentemente revisionato e dotato di motori di nuova concezione, supera secondo molti specialisti la controparte... 04.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-04T20:11+0200

2023-07-04T20:11+0200

2023-07-04T20:11+0200

cina

tecnologia

geopolitica

sicurezza

aeronautica militare

aeronautica

aerei

asia

usa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/914/65/9146501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d626e07ff7b99414cfb676d5dc7d3f1e.jpg

SI chiama J20, e ha volato di recente con una coppia di motori di nuova concezione.Questo gioiello dell'aeronautica cinese ha attirato l'attenzione dei mass media di mezzo mondo per le sue innovative caratteristiche che lo rendono un degno concorrente dei caccia targati Usa.Di più, per molti pare superarli.In particolare, a renderlo unico è la spinta che la coppia di motori WS-15, sviluppati dalla stessa Cina, gli dona, come confermato da un ex-funzionario degli Affari esteri dell'Isola di Taiwan, che ne ha sottolineato le capacità.Precedentemente tali velivoli adottavano motori di concezione russa, di tipo AL-31.Un esperto del settore riferisce che i nuovi motori dovrebbero fornire una spinta maggiore, "portando a una maggiore autonomia, maggiore velocità e capacità di super-crociera", tra molti vantaggi tattici.Wang Ya'nan, redattore capo della rivista Aerospace Knowledge con sede a Pechino, ha dichiarato al Global Times che la Cina era solita seguire di decenni paesi leader come gli Stati Uniti in termini di tecnologie dei motori aeronautici, ma sta recuperando rapidamente.Probabilmente sono in fase di sviluppo anche motori più potenti con controllo vettoriale della spinta e motori a ciclo variabile, ha affermato lo stesso in proposito.

https://it.sputniknews.com/20230703/taiwan-esercitazioni-sulla-costa-meridionale--17340663.html

cina

asia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, tecnologia, geopolitica, sicurezza, aeronautica militare, aeronautica, aerei, asia, usa, mondo