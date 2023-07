https://it.sputniknews.com/20230704/il-no-di-pechino-alla-visita-di-borrell-in-cina-17342229.html

Il no di Pechino alla visita di Borrell in Cina

Il no di Pechino alla visita di Borrell in Cina

Rinviata da Pechino la visita dell'Alto rappresentante Borrell a data da stabilirsi. 04.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-04T16:33+0200

2023-07-04T16:33+0200

2023-07-04T16:33+0200

cina

pechino

diplomazia

josep borrell

geopolitica

visita

annuncio

cancellazione

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/15992645_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_0ba920e83f2b8c13bd2be0a3a6988f18.jpg

La visita dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea Josep Borrell avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 10 luglio, ma le autorità della Cina hanno deciso di annullarla.Intanto Bloomberg riferisce oggi che Borrell la prossima settimana ha in programma di andare a colloquio con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e altri funzionari, citando l'ambasciatore dell'UE in Cina, Jorge Toledo.Lo stesso ha affermato all'XI World Peace Forum di Pechino che "Bruxelles continuerà a sollevare questioni strategiche nei contatti con la Cina", tra cui il rispetto dei diritti umani.Non è stato al momento specificato a quale data alternativa verrà rinviata la visita di Borrell in Cina.

cina

pechino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, pechino, diplomazia, josep borrell, geopolitica, visita, annuncio, cancellazione, mondo