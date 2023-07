https://it.sputniknews.com/20230704/droni-abbattuti-nella-regione-di-mosca-17340967.html

Droni abbattuti nella regione di Mosca

Diversi droni sono stati abbattuti vicino a Mosca, ha dichiarato a Sputnik un portavoce dei servizi di emergenza. 04.07.2023, Sputnik Italia

"Un drone è stato abbattuto vicino a Kubinka", ha detto il portavoce. In precedenza, martedì, due droni erano stati abbattuti nella capitale russa, vicino al villaggio di Valuyevo, senza riportare vittime o danni. Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, ha descritto questo incidente come l'ennesimo attacco di droni ucraini contro la capitale russa. Secondo lui, l'attacco è stato respinto con successo, poiché tutti gli UAV nemici sono stati eliminati dalle unità di difesa aerea russe. Il sindaco ha anche detto che tutte le restrizioni di volo imposte in precedenza all'aeroporto di Vnukovo sono state revocate a partire dalle 08:00 (ora locale).In precedenza, l'Agenzia Federale del Trasporto Aereo della Russia aveva annunciato che le restrizioni sugli arrivi e le partenze all'aeroporto di Vnukovo erano state estese fino alle 8.00 ora locale, mentre gli altri aeroporti di Mosca e della Regione di Mosca operano come di consueto. "Altri due UAV sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea a Nuova Mosca vicino al villaggio di Krivosheevo, non ci sono state vittime", hanno detto i servizi. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che questo attacco terroristico di Kiev contro Mosca e la Regione di Mosca è stato sventato, con quattro droni nemici distrutti dai sistemi di difesa aerea e un quinto abbattuto dalle contromisure elettroniche. L'attacco non ha causato feriti o danni, ha aggiunto il Ministero della Difesa. Il Ministero degli Affari Esteri della Russia ha dichiarato che questo attacco contro un'area contenente elementi di infrastrutture civili è un altro atto di terrorismo perpetrato da Kiev.

