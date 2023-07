https://it.sputniknews.com/20230704/biden-esprime-cordoglio-per-le-nuove-sparatorie-negli-usa-17342861.html

Biden esprime cordoglio per le nuove sparatorie negli USA

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso rammarico per i nuovi casi di violenza armata nel Paese, chiedendo ancora una volta un maggiore controllo... 04.07.2023, Sputnik Italia

"Negli ultimi giorni, la nostra nazione ha sperimentato ancora una volta un'ondata di tragiche e insensate sparatorie... oggi, io e Jill siamo profondamente dispiaciuti per coloro che hanno perso la vita", ha dichiarato il presidente in una nota.Biden ha esortato le autorità statunitensi a fare "molto di più" per combattere l'epidemia di violenza armata nel paese, compreso il divieto di armi d'assalto e caricatori di maggiore capacità, l'introduzione di requisiti di stoccaggio sicuro delle armi e lo screening universale dei clienti.Di recente, ci sono stati diversi casi di sparatorie di massa negli Stati Uniti. Così, la notte del 4 luglio, quando il paese celebra il Giorno dell'Indipendenza, a seguito di una sparatoria notturna nella città americana di Filadelfia in Pennsylvania, cinque persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite. Inoltre, almeno tre persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite in una sparatoria a Fort Worth, in Texas.Combattere "l'epidemia di violenza armata", come definisce il presidente degli Stati Uniti Joe Biden quanto sta accadendo nel Paese, è la priorità dichiarata della sua amministrazione, ma non ci sono progressi significativi in ​​questo processo.

