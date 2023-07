https://it.sputniknews.com/20230703/ue-valuta-possibilita-di-ricollegare-la-banca-agricola-russa-allo-swift-tramite-una-filiale-17339319.html

UE valuta possibilità di ricollegare la Banca agricola russa allo SWIFT tramite una filiale

UE valuta possibilità di ricollegare la Banca agricola russa allo SWIFT tramite una filiale

L'Unione Europea sta valutando la possibilità di ricollegare la Banca Agricola Russa al sistema di pagamento internazionale SWIFT attraverso la creazione di... 03.07.2023, Sputnik Italia

Il piano, proposto da Mosca durante i negoziati mediati dall'ONU, consentirebbe alla Banca Agricola Russa di creare una filiale per i pagamenti relativi alle esportazioni di grano tramite SWIFT; la mossa sarà valutata dai funzionari dell'UE per la sua legalità e fattibilità, ha riferito il giornale. La Russia, l'Ucraina, la Turchia e le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo il 22 luglio 2022 per fornire un corridoio marittimo umanitario per le navi che trasportano esportazioni di cibo e fertilizzanti dai porti ucraini del Mar Nero. Il 18 maggio 2023, la Russia ha prolungato l'accordo sui cereali per 60 giorni, fino al 17 luglio. Il patto è parte integrante di un pacchetto di accordi. La seconda parte - il memorandum Russia-ONU, progettato per tre anni - prevede lo sblocco delle esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti, la riconnessione della Banca Agricola Russa a SWIFT, la ripresa delle forniture di macchinari agricoli, parti di ricambio e servizi, il ripristino dell'oleodotto di ammoniaca Togliatti-Odessa e una serie di altre misure. Mosca afferma che questa parte del pacchetto di accordi non è stata ancora implementata.

