Taiwan, esercitazioni sulla costa meridionale

L'esercito taiwanese ha condotto questo lunedì esercitazioni a fuoco vivo sulla costa meridionale dell'Isola. 03.07.2023, Sputnik Italia

Esercitazioni militari sull'isola di Taiwan quest'oggi: le forze armate taiwanesi hanno utilizzato veicoli militari Humvee contro obiettivi statici in un punto strategico nel territorio autonomo, stando a quanto riferiscono i resoconti dei media locali.Nelle manovre sono stati utilizzati missili TOW A2 di fabbricazione statunitense, lanciati contro bersagli durante le esercitazioni di tiro. L'area oggetto delle manovre si affaccia sullo Stretto di Taiwan, sul Mar Cinese Meridionale, sull'Oceano Pacifico e sul Canale di Bashi, che separa Taiwan dalle Filippine.La costa utilizzata nelle manovre rappresenta un luogo altamente strategico per osservare l'attività militare cinese, ma è anche un probabile sito di sbarco in caso di invasione.

