Siria, gli Usa hanno usato sostanza tossiche a Idlib - Servizio di intelligence

Lo riferisce il Servizio di intelligence straniero della Federazione Russa: gli Stati Uniti, hanno usato sostanze tossiche proibite nella città di Idlib. 03.07.2023, Sputnik Italia

Il il servizio di intelligence straniero russo SVR, citando il direttore del dipartimento, Sergey Naryshkin, ha rivelato che gli Stati Uniti hanno elaborato il metodo di utilizzo di sostanze tossiche a maggio a Idlib da parte dei militanti di Hurras al-Din, associati ad Al-Qaeda*, e degli estremisti del Partito islamico del Turkestan*.Il Servizio di Intelligence sottolinea come gli Stati Uniti stiano facendo di tutto per destabilizzare l'area e "interrompere il processo di normalizzazione della parte arabo-siriana", per screditare la leadership siriana:Il 10 maggio si è tenuto a Mosca un incontro quadripartito a livello dei ministri degli Esteri di Russia, Turchia, Iran e Siria, a seguito del quale i ministri hanno deciso di iniziare a preparare una bozza di roadmap per normalizzare le relazioni tra Damasco e Ankara.Il 20 giugno la capitale del Kazakistan, Astana, ha ospitato gli ulteriori colloqui del "formato Astana" sulla soluzione della crisi in corso in Siria, con un incontro delle delegazioni della Russia e del governo siriano.* Organizzazioni proibite in Russia ed altri Paesi per terrorismo.

