Regno Unito, Liz Truss ha ricevuto 115mila dollari per la sua "4 giorni" a Taiwan

Una pubblicazione dell'Isola di Taiwan ha rivelato che l'ex-primo ministro britannico Liz Truss per una visita di 4 giorni sull'Isola ha ricevuto un compenso... 03.07.2023, Sputnik Italia

Il dato diffuso da un quotidiano dell'isola di Taiwan, al centro della contesa geopolitica con la terraferma cinese: l'ex-primo ministro britannico Liz Truss ha ricevuto 115mila dollari di compenso per la sua visita di 4 giorni a Taiwan di maggio di quest'anno:La pubblicazione sottolinea che il compenso risulterebbe perfino economico, se comparato a quello di altri politici che hanno visitato l'Isola: l'ex-primo ministro Theresa May, ade esempio, ha guadagnato in media 23,8mila dollari per una performance della durata di un'ora.Ma secondo altri documenti di spesa, la performance della Truss è stata più redditizia rispetto a discorsi simili tenuti l'anno scorso.Nel corso della visita, la Truss ha invitato l'attuale capo del governo britannico, Rishi Sunak, a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese come una minaccia alla sicurezza del Regno Unito.Duro il commento in proposito di Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio del Consiglio di Stato cinese per gli Affari di Taiwan: "Le autorità di Taiwan comprano politici stranieri in pensione con i soldi dei contribuenti per recitare la commedia dell'indipendenza di Taiwan".

