Più di 3.000 persone arrestate in Francia negli ultimi giorni di disordini

Il Ministero degli Interni francese afferma che la polizia ha arrestato 3.200 persone negli ultimi tre giorni di disordini. 03.07.2023

La polizia francese ha arrestato più di 3.200 persone negli ultimi tre giorni di disordini, ha dichiarato stamane il Ministero degli Interni francese. Secondo Gerald Darmanen, capo del ministero, si tratta di un caso "senza precedenti", e ha sottolineato che la polizia ha lavorato in "condizioni difficili" e che deve essere "dura" con i vandali. Lo scorso martedì mattina la polizia ha sparato e ucciso un adolescente di 17 anni durante un controllo stradale a Nanterre. Secondo le forze dell'ordine il ragazzo si sarebbe rifiutato di soddisfare le loro richieste. Dopo l’accaduto disordini sono scoppiati in diverse città della Francia e si protraggono da giorni. Secondo il Ministero degli Interni, circa 3,8 mila auto sono state incendiate dai giovani in tutto il Paese, così come edifici della polizia e del governo. Secondo il Ministero dell'Economia, circa 250 filiali bancarie, 200 negozi di alimentari e circa 10 centri commerciali sono stati saccheggiati. Forze speciali della polizia, veicoli blindati ed elicotteri sono stati dispiegati in diverse città. In totale sono state arrestate circa 3.000 persone, molte delle quali minorenni.

