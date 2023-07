https://it.sputniknews.com/20230703/la-segretaria-del-tesoro-statunitense-janet-yellen-visitera-la-cina-a-partire-dal-6-luglio-17339556.html

La Segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen visiterà la Cina a partire dal 6 luglio

La Segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen visiterà la Cina a partire dal 6 luglio

Il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen si recherà in Cina questa settimana per discutere una serie di questioni, tra cui le sfide globali, con i... 03.07.2023

La Yellen ha in programma di discutere le relazioni tra Stati Uniti e Cina con i funzionari cinesi, ha specificato il comunicato. Durante la sua permanenza a Pechino, il Segretario Yellen discuterà con i funzionari della Repubblica Popolare Cinese dell'importanza che i nostri Paesi - in quanto le due maggiori economie del mondo - gestiscano in modo responsabile le rispettive relazioni, comunichino direttamente sulle aree di preoccupazione e lavorino insieme per affrontare le sfide globali", ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro. Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti sarà la seconda funzionaria dell'Amministrazione Biden a recarsi a Pechino dopo l’inasprimento delle relazioni tra i due Paesi.

