Il concorso Stenin edizione 2023 apre la votazione degli utenti Internet

Nella prima settimana di luglio sulla versione russa e su quella inglese del sito del Concorso internazionale di fotografia intitolato ad Andrei Stenin partono le votazioni on-line. Questo modo di votare, ormai divenuto tradizionale, dà la possibilità agli utenti di Internet di scegliere la fotografia o la serie fotografica a loro parere migliore fra quelle della short list, selezionate dalla giuria internazionale. L’opera che conquisterà il maggior numero di voti sarà quella nominata vincitrice della votazione.Per votare è necessario scegliere la foto o la serie fotografica che piace di più sul sito del concorso e cliccare sull’icona corrispondente che si trova a fianco. Non è indispensabile avere un profilo su un social network. La votazione sarà aperta fino alle 23:59 (ora di Mosca) del 31 luglio.Il vincitore della votazione on-line sarà annunciato all’inizio di agosto. L’autore dello scatto più popolare della Rete riceverà un diploma del concorso.I premiati della short list e il vincitore del Grand Prix saranno annunciati a settembre sul sito dal comitato organizzatore. C’è in programma anche il tradizionale road show dei vincitori in varie città del mondo fino alla fine dell’anno.Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

