Ucraina, rubati 5 milioni di euro destinati alla manutenzione dei bunker antiaerei a Odessa

Ucraina, rubati 5 milioni di euro destinati alla manutenzione dei bunker antiaerei a Odessa

Dopo un'ispezione alle strutture della protezione civile nella città di Odessa, le autorità ucraine hanno trovato le infrastrutture carenti al 90%. Aperta una... 02.07.2023, Sputnik Italia

4.989.852 euro. Spariti nel nulla i soldi che dovevano servire alla manutenzione dei rifugi antiaerei cittadini.L'Ufficio del Procuratore ucraino anticorruzione ha avviato un'indagine in merito alla vicenda: il 90% dei rifugi antiatomici nel distretto di Prymorsk, nella regione di Odessa, sono stati riconosciuti come disfunzionali o difettosi, nonostante le "copiose" riparazioni pari per un finanziamento pari a circa 200 milioni di grivne (5 milioni di euro circa).Un funzionario della sicurezza russa ha riferito a Sputnik questa domenica, citando fonti dell'amministrazione militare Odessa:"Tutto mentre più di 200 milioni di grivne (4.989.852 euro)", prosegue la fonte, "sono state assegnate nel 2022 per la riparazione e l'equipaggiamento dei rifugi e il rifornimento di cibo e acqua potabile".Fonti dell'amministrazione militare della regione di Odessa hanno detto ai funzionari della sicurezza russa che "37 rifugi non avevano porte anteriori, 82 non avevano luci funzionanti, 134 non avevano ventilazione e 142 non avevano cibo, acqua e forniture mediche".L'Ufficio di Stato ucraino per le indagini, insieme all'ufficio speciale del procuratore per la lotta alla corruzione dell'Ucraina, ha avviato una inchiesta sui funzionari responsabili delle riparazioni dei siti a Odessa, mentre alle autorità locali è stato dato fino al primo luglio per eliminare le carenze, riferiscono le stesse fonti.

