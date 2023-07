https://it.sputniknews.com/20230702/primo-ministro-sassone-kretschmer-la-germania-non-deve-rinunciare-al-gas-russo-per-sempre-17337807.html

Primo ministro sassone Kretschmer: la Germania non deve rinunciare al gas russo per sempre

Primo ministro sassone Kretschmer: la Germania non deve rinunciare al gas russo per sempre

02.07.2023

La Germania non dovrebbe tagliare definitivamente il suo accesso al gas russo e dovrebbe cercare di risolvere il conflitto in Ucraina attraverso la diplomazia, ha detto il Primo Ministro sassone Michael Kretschmer in un'intervista con il gruppo mediatico Funke. Il ministro non vuole più sentire la frase "Russia - mai più" e definisce il cosiddetto cambiamento dell'era energetica in Germania un fallimento tra l'impennata dei prezzi dell'energia e il fatto che la gente comune "non riesce ad arrivare a fine mese". Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, Kretschmer è a favore di una soluzione diplomatica, che è favorita anche dalla maggioranza della popolazione tedesca.

