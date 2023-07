L'Ucraina si prepara alla seconda fase della controffensiva nella regione di Zaporozhye

"Il nemico è già pronto per la seconda fase di un'offensiva su larga scala. Può iniziare in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento. Ora stanno cercando di confondere la nostra intelligence, quindi lungo l'intera linea di contatto sul fronte di Zaporozhye stanno costantemente manovrando e dislocando le truppe. Questo viene fatto per nascondere la posizione delle forze principali", ha spiegato Rogov.