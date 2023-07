https://it.sputniknews.com/20230702/la-spagna-si-conferma-il-paese-europeo-maggiormente-dipendente-dal-gas-russo-17339113.html

La Spagna si conferma il paese europeo maggiormente dipendente dal gas russo

La Spagna si conferma il paese europeo maggiormente dipendente dal gas russo

Al momento, la Spagna risulta essere il Paese più dipendente dal gas russo nell'intera Ue a causa delle navi che continuano a portare quasi quotidianamente gas... 02.07.2023

Il quotidiano digitale spagnolo El Confidencial, citando dati della società Enagás, sottolinea che nell'anno 2021 la Spagna ha ottenuto l'8,.9% degli apporti energetici dalla Russia.E fin qui, nulla di nuovo, non fosse che nel 2022 la cifra è salita al 12,1%. In continuo aumento.Nei primi 6 mesi del 2023 ad esempio, il paese europeo ha già ricevuto da Mosca quasi tanto quanto in tutto il 2021.Così, la Russia è passata dal quarto fornitore della Spagna al secondo, dietro agli USA, che corrisponde al 19% degli ingressi.Il Paese soffre di una forte carenza a causa dell'interruzione dei flussi in apporto dai gasdotti alla volta dell'Europa.Valutando quanto la domanda interna dipenda dal gas liquefatto siberiano, gli esperti hanno rilevato che la Spagna ha fatto affidamento sul GNL russo più di altri stati europei lo scorso inverno, seguita dalla Francia, al 15%, e dal Belgio, al 10%.Gli esperti di mercato suggeriscono che la domanda di gas in Europa nei prossimi mesi sarà ai livelli degli ultimi anni.Anche se il prossimo inverno dovesse essere più freddo del precedente, il continente dovrà già cercare nuove fonti di approvvigionamento di carburante, che saranno comunque più costose del gas russo.Dalla metà del 2022, i paesi europei stanno attraversando una crisi energetica a causa delle restrizioni sulle risorse energetiche russe dovute all'operazione speciale militare in Ucraina.

