Il cancelliere Scholz annuncia rifiuto della Germania di trasferire i missili a lungo raggio Taurus

Il cancelliere Scholz annuncia rifiuto della Germania di trasferire i missili a lungo raggio Taurus

La Germania non fornirà missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina, per il timore che vengano usati direttamente contro la Russia. A dirlo il cancelliere Olaf... 02.07.2023

2023-07-02T21:50+0200

2023-07-02T21:50+0200

2023-07-02T21:50+0200

la situazione in ucraina

germania

il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di un'intervista al canale televisivo ARD ha dichiarato che la Germania non fonrirà missili da crociera a lungo raggio Taurus, onde evitare che le forze armate ucraine li possano utilizzare per attacchi diretti contro la Russia.A fine maggio era stato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ad invitare la Germania a fornire missili da crociera Taurus.Questo tipo di missili, di produzione tedesco-svedese, ha una gittata di 500 km, e può compiere attacchi ad alta precisione senza che un aereo da trasporto entri all'interno del territorio nemico, rendendosi così vulnerabile alla contraerea.Intanto a inizio mese il Regno Unito ha fornito all'Ucraina un lotto di missili Storm Shadow, con garanzie che non sarebbero stati usati contro obiettivi "sul territorio sovrano dell'ex-repubblica sovietica", secondo quanto riferisce la CNN.Da allora il regime di Kiev non si è risparmiato nell'usare tali armamenti contro Lugansk, e altri territori.

germania

