I disordini in Francia si estendono alla Svizzera: 7 arresti a Losanna

Sette persone, sei delle quali minorenni, sono state arrestate nel corso dei disordini notturni nella città svizzera di Losanna, ha riferito 20Minutes citando... 02.07.2023, Sputnik Italia

Il giornale osserva che i rivoltosi sono stati ispirati dalla situazione nella vicina Francia. Gli appelli a scendere in piazza sono stati diffusi sui social network. I manifestanti hanno assaltato i negozi e attaccato gli agenti di polizia che accorsi. Secondo testimoni oculari, più di 100 persone avrebbero partecipato agli scontri lanciando sampietrini e almeno una molotov contro le forze dell'ordine. Tra loro c'erano bambini di età inferiore ai 15 anni. Nessuno degli agenti di polizia è rimasto ferito. I disordini sono in corso da diversi giorni in Francia. Sono iniziate dopo che la polizia ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni durante un controllo stradale nel sobborgo parigino di Nanterre, la mattina del 27 giugno. Secondo i poliziotti, il giovane avrebbe opposto resistenza. Le proteste stanno attraversando il Paese. I giovani incendiano auto, edifici della polizia e delle autorità locali, saccheggiano negozi e banche. Forze speciali, veicoli blindati ed elicotteri sono stati dispiegati in alcune aree. Circa duemila e cinquecento persone sono state arrestate, un terzo delle quali minorenni.

