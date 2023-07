https://it.sputniknews.com/20230702/francia-macron-convoca-stasera-i-ministri-per-i-recenti-disordini-17337928.html

Francia, Macron convoca stasera i ministri per i recenti disordini

Francia, Macron convoca stasera i ministri per i recenti disordini

Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà il primo ministro Elisabeth Borne e diversi altri ministri questa domenica sera per discutere della... 02.07.2023, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà le consultazioni a Palazzo dell'Eliseo quest'oggi in serata, alla presenza del primo ministro, del ministro dell'interno e del ministro della giustizia. A riferirlo l'emittente francese Bfmtv.I disordini hanno travolto la Francia da martedì, quando un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un poliziotto durante una protesta a Nanterre, un sobborgo di Parigi.L'ufficiale che ha premuto il grilletto è stato preso in custodia per omicidio volontario, ma questo non ha fermato i manifestanti.Proteste violente sono degenerate in rivolte e saccheggi, spingendo le autorità in alcune parti della Francia a imporre un coprifuoco parziale e limitazioni ai trasporti pubblici.Il ministero dell'Interno francese segnala da allora numerosi arresti quotidiani e svariati casi di ferimenti tra gli uomini delle forze dell'ordine.

