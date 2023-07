https://it.sputniknews.com/20230701/ue-condanna-il-rogo-del-corano-in-svezia-ed-esorta-a-evitare-unulteriore-escalation-17336391.html

UE condanna il rogo del Corano in Svezia ed esorta a evitare un'ulteriore escalation

UE condanna il rogo del Corano in Svezia ed esorta a evitare un'ulteriore escalation

L'Unione europea ha condannato il rogo del Corano a Stoccolma e ha chiesto di prevenire l'escalation della situazione, si legge in una nota pubblicata sabato... 01.07.2023, Sputnik Italia

"L'UE si unisce al ministro degli Esteri svedese nel condannare con la massima fermezza il rogo del Corano in Svezia. Questo atto non riflette in alcun modo le opinioni dell'Unione europea... Ora è il momento di riunirsi a sostegno della comprensione reciproca e rispetto e per evitare ulteriori escalation", si legge nel documento.L'Unione europea sta inoltre monitorando da vicino la situazione a Baghdad, dove diverse migliaia di iracheni si sono riuniti ieri davanti all'ambasciata svedese per protestare contro il rogo di una copia del Corano a Stoccolma. L'UE invita alla calma e condanna qualsiasi attacco alle missioni diplomatiche, afferma la nota.Il rogo di qualsiasi Libro Sacro è un atto di insulto, mancanza di rispetto e provocazione. Tali manifestazioni non hanno posto in un'Europa che continua a difendere la libertà di religione e di espressione, aggiunge il documento.

