Siria è pronta ad accogliere 180.000 rifugiati dal Libano nella prima fase del rimpatrio

"Lo Stato siriano ha fornito più opportunità di quanto richiesto dal Ministero libanese per gli sfollati per quanto riguarda il ritorno dei siriani che si sono spostati, nella prima fase saranno accolti 180.000 sfollati, e successivamente 15.000 sfollati saranno accolti ogni mese con la possibilità di aumentare questo numero", ha detto il ministro.Ha osservato che la Siria sta preparando tutte le basi e le misure pratiche per il ritorno degli sfollati, il primo turno di 180.000 persone è stato determinato in base alla disponibilità di centri pronti e attrezzati per ricevere un tale numero di persone, oltre agli insediamenti dove le case sono rimaste integre e sono garantite le infrastrutture.Sharaf al-Din ha sottolineato che dopo la visita in Siria di una delegazione ministeriale ufficiale libanese composta da otto ministri, il direttore generale della pubblica sicurezza e il segretario generale dell'Alto Consiglio di difesa, "si stanno avviando i passi concreti per sviluppare un protocollo tra i due paesi con dettagli pratici sul ritorno degli sfollati in Siria", nonché la questione dell'agevolazione della registrazione dei siriani, la questione del rinvio delle attività didattiche per gli sfollati nello stato siriano, nonché la questione di 1,7mila prigionieri siriani che vogliono scontare la loro pena in Siria."Il governo siriano ha promesso di esaminare tutte le condizioni per gli sfollati, l'occupazione per coloro che lo desiderano, nonché la possibilità di concedere un'amnistia presidenziale, che si applica a tutti i cittadini, compresi coloro che hanno combattuto contro di essa, anche membri dei partiti di opposizione siriani che desiderano tornare", ha detto il ministro. Allo stesso tempo, coloro che non desiderano tornare in Siria dal Libano devono richiedere asilo politico in paesi terzi attraverso l'UNHCR.

