Putin ha tenuto una conversazione telefonica con Abbas

Putin ha tenuto una conversazione telefonica con Abbas

2023-07-01T13:02+0200

"Su iniziativa della parte palestinese, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dello Stato di Palestina Mahmoud Abbas. Il leader palestinese ha espresso il suo pieno sostegno alle azioni della leadership russa per proteggere l'ordine costituzionale e legge e ordine, scattate durante gli eventi del 24 giugno", afferma il Cremlino in una nota.I leader dei paesi hanno espresso la loro intenzione reciproca per un ulteriore sviluppo progressivo delle relazioni russo-palestinesi tradizionalmente amichevoli. La parte russa ha inoltre ribadito la sua posizione di principio a favore di una soluzione giusta e sostenibile del conflitto israelo-palestinese sulla base giuridica internazionale esistente.Inoltre, Vladimir Putin e Mahmoud Abbas hanno deciso di continuare i contatti.

