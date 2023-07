https://it.sputniknews.com/20230701/proteste-in-francia-nella-notte-fermate-quasi-1000-persone-17335884.html

Proteste in Francia, nella notte fermate quasi 1.000 persone

Proteste in Francia, nella notte fermate quasi 1.000 persone

Durante i disordini in Francia, circa un migliaio di persone sono state fermate durante la notte, riferisce BFMTV. 01.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-01T09:19+0200

2023-07-01T09:19+0200

2023-07-01T09:19+0200

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/01/17335865_0:1520:2048:2672_1920x0_80_0_0_85753148fb6e6e999b48ea234e1e79e8.jpg

"Secondo i nuovi dati del ministero dell'Interno, 994 persone sono state fermate nella notte tra venerdì e sabato", riporta l’emittente.Le rivolte di massa sono iniziate in Francia dopo che la polizia ha sparato e ucciso un adolescente di 17 anni la mattina del 27 giugno a Nanterre, un sobborgo di Parigi. Gli agenti hanno affermato che il giovane si è rifiutato di fermarsi.Le proteste hanno interessato l’intero paese. I giovani hanno dato fuoco ad auto, edifici della polizia e autorità locali. In alcune aree è stato necessario dispiegare forze speciali, sono stati utilizzati veicoli blindati ed elicotteri.Tra le violenze in corso, il presidente Emmanuel Macron ha convocato un gruppo di crisi interministeriale. Ha definito l'incidente "inspiegabile e imperdonabile", aggiungendo che nulla giustifica la morte di un giovane. Il primo ministro Elisabeth Borne ha detto che la polizia ha agito "fuori dai limiti", mentre il portavoce del governo Olivier Veran ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del defunto.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

francia