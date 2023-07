https://it.sputniknews.com/20230701/premier-svedese-si-rechera-in-visita-a-washington-il-5-luglio-previsto-un-incontro-con-biden-17337197.html

Premier svedese si recherà in visita a Washington il 5 luglio, previsto un incontro con Biden

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden attende la visita del primo ministro svedese Ulf Kristersson a Washington il 5 luglio, le parti discuteranno della... 01.07.2023, Sputnik Italia

"Il presidente Biden non vede l'ora di incontrare il primo ministro svedese Ulf Kristersson alla Casa Bianca mercoledì 5 luglio per rafforzare ulteriormente le strette relazioni tra Svezia e Stati Uniti. Il presidente Biden e il primo ministro Kristersson rivaluteranno la nostra crescente cooperazione in materia di sicurezza e ribadiranno le loro opinioni sul fatto che la Svezia dovrebbe aderire alla NATO il prima possibile", ha comunicato in una nota la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.I leader prevedono inoltre di discutere la cooperazione sulle questioni della Repubblica Popolare Cinese.Fino all'inizio del 2023, le domande di Svezia e Finlandia sono state ratificate da 28 paesi della NATO su 30. Tuttavia, Ungheria e Turchia hanno voluto esaminare la domanda svedese separatamente da quella finlandese. La notte del 31 marzo è stata completata la ratifica della domanda finlandese alla NATO da parte di tutti i membri dell'alleanza. Il 4 aprile la Finlandia è diventata il 31° membro della NATO. La domanda della Svezia non ha ancora ricevuto l'approvazione ungherese e turca.

