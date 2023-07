https://it.sputniknews.com/20230701/macron-rinvia-la-visita-a-berlino-17336688.html

Macron rinvia la visita a Berlino

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rinviato la visita in Germania, prevista da domani al 5 luglio, a causa della situazione nel proprio Paese. 01.07.2023, Sputnik Italia

Lo ha annunciato Cerstin Garmelin, portavoce del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier.La funzionaria ha affermato che i due capi di Stato hanno avuto oggi un colloquio telefonico. Macron e Steinmeier hanno discusso della situazione in Francia, dove proseguono gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.Steinmeier ha espresso rammarico per la decisione di Macron, ma ha affermato di comprenderlo appieno alla luce delle proteste, ha aggiunto la portavoce.Steinmeier sta "seguendo molto da vicino gli sviluppi" in Francia."Spera che la violenza nelle strade [delle città francesi] venga fermata il prima possibile e che la pace nella società venga ripristinata di nuovo", ha detto Garmelin.

