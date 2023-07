https://it.sputniknews.com/20230701/autorita-ucraine-ordinano-ai-monaci-della-cou-di-lasciare-il-monastero-delle-grotte-entro-martedi-17336488.html

Autorità ucraine ordinano ai monaci della COU di lasciare il Monastero delle Grotte entro martedì

Il Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina ha esortato i monaci della Chiesa ortodossa ucraina canonica a lasciare il Monastero... 01.07.2023, Sputnik Italia

"Con il decreto dell'area riservata protetta è stata istituita una commissione per la sigillatura degli edifici, che inizia i lavori il 07/04/2023. A tal proposito, vi chiediamo di liberare gli edifici e di consegnare loro le chiavi all'area riservata protetta. In caso il monastero si rifiuti di consegnare le chiavi degli edifici <...> tali serrature saranno sostituite e gli edifici saranno sigillati", si legge nel documento.A marzo è nuovamente inasprita la situazione intorno al Monastero delle Grotte, dopo che il Ministero della Cultura ha strappato il contratto di locazione e ha chiesto ai monaci di lasciare il monastero entro la fine del mese. Tuttavia, come ha affermato il capo del dicastero, OleksandrTkachenko, i monaci sarebbero potuti restare se avessero accettato di passare alla Chiesa ortodossa dell’Ucraina scismatica.La COU ha dichiarato che la risoluzione del contratto di locazione è impossibile unilateralmente e non vi è alcuna decisione del tribunale in merito.L'abate del monastero, il metropolita Pavel, ha assicurato che i frati intendevano resistere fino alla fine. Successivamente, l'abate è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di incitamento all'odio settario e sostegno alle azioni della Russia. Ha aggiunto che gli è stata offerta la rimozione di tutte le accuse in cambio del trasferimento dei monaci alla Chiesa ortodossa dell’Ucraina scismatica.

