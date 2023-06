https://it.sputniknews.com/20230630/usa-approvano-una-possibile-vendita-di-munizioni-e-attrezzature-a-taiwan-17334352.html

USA approvano una possibile vendita di munizioni e attrezzature a Taiwan

USA approvano una possibile vendita di munizioni e attrezzature a Taiwan

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una possibile vendita di munizioni e attrezzature a Taiwan nell'ambito di due domande per un totale di 440... 30.06.2023, Sputnik Italia

"Il Dipartimento di Stato ha preso la decisione approvando una possibile vendita militare straniera all'Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei negli Stati Uniti di munizioni da 30 mm e relative attrezzature per un valore stimato di 332,2 milioni di dollari", si legge in una nota.Si precisa che la missione richiedeva sia proiettili da combattimento che da addestramento.La seconda domanda da 108 milioni di dollari include il supporto per l'approvvigionamento di pezzi di ricambio e di riparazione per veicoli a ruote e armi, nonché altri articoli correlati.

