Salone MAKS rinviato al 2024

Salone MAKS rinviato al 2024

Il salone aeronautico MAKS, previsto per fine luglio, è stato rinviato al prossimo anno, hanno riferito gli organizzatori dell'evento sul proprio canale... 30.06.2023, Sputnik Italia

"L'International Aviation and Space Salon (MAKS) è in programma per il 2024 e non per il 2023. Il MAKS si svolgerà anche nel 2025", afferma una nota.Gli organizzatori continuano a lavorare con i partecipanti, comprese le compagnie straniere dei paesi amici.Lo scroso 23 giugno, Rostec aveva riferito a Sputnik della possibilità che quest'anno lo spettacolo aereo, molto probabilmente, non si sarebbe svolto. La società ha sottolineato che tutti gli accordi di partecipazione conclusi rimangono in vigore.L'International Aviation and Space Salon (MAKS) si svolge a Zhukovsky vicino a Mosca una volta ogni due anni.

