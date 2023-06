"Ha avuto un proficuo incontro con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, al quale “ha trasmesso il saluto del Santo Padre e con il quale si è ugualmente intrattenuto su iniziative umanitarie che possano facilitare una soluzione pacifica”, si legge nel comunicato del Vaticano.I risultati del viaggio di due giorni del cardinale Zuppi saranno presentati al Papa."I risultati della visita saranno portati a conoscenza di Papa Francesco in vista di ulteriori passi da compiere, sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per la pace” aggiunge il comunicato.

L'inviato del Papa per una soluzione in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, in un incontro a Mosca con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, ha... 30.06.2023, Sputnik Italia

Patriarca Kirill e cardinale Zuppi hanno discusso delle iniziative umanitarie sull'Ucraina

© Sputnik . Ilya Pitalev Accedi all'archivio media L'inviato del Papa per una soluzione in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi © Sputnik . Ilya Pitalev / Accedi all'archivio media

Seguici su

L'inviato del Papa per una soluzione in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, in un incontro a Mosca con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, ha discusso dei passi umanitari che potrebbero facilitare la ricerca di una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina, ha riferito il servizio stampa della Santa Sede.