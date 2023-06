https://it.sputniknews.com/20230630/obran-finanziamenti-dellue-allucraina-non-la-aiuteranno-a-vincere-contro-la-russia-17334443.html

Obran: finanziamenti dell'UE all'Ucraina non la aiuteranno a vincere contro la Russia

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ritiene che ulteriori finanziamenti dell'UE all'Ucraina non porteranno alla fine del conflitto in questo paese

A Bruxelles, dove si sta svolgendo il Consiglio Europeo, il capo del governo ha affermato che ulteriori iniezioni finanziarie non farebbero altro che "prolungare la guerra" e in seguito costringerebbero a spendere ancora più soldi per la ripresa economica dell'Ucraina.Alla domanda della stazione radio ungherese Kossuth se gli aiuti finanziari dell'UE porterebbero rendere la pace in Ucraina più vicina, Orban ha affermato di "appartenere a una scuola diversa" che ritiene che siano necessari negoziati e che le ostilità non debbano continuare. A suo avviso, "i grandi giocatori sostengono che dobbiamo seguire la stessa strada che abbiamo seguito noi, che daranno soldi, i soldati ucraini combatteranno e in questo modo sconfiggeranno i russi". Il primo ministro ungherese ha sottolineato di non essere d'accordo con questo approccio."È passato un anno e mezzo, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, il risultato è zero, addirittura negativo. La Russia non è sconfitta, la leadership politica russa è al suo posto, nell'economia russa va tutto bene e noi soffriamo di un'inflazione elevata, e non abbiamo soldi per sostenere gli ucraini. E’ ovvio che la controffensiva lanciata dagli ucraini sta andando duro, e ci sono seri dubbi che si possa sperare in qualcosa", ha spiegato Orban.Inoltre, ha ricordato che l'Unione Europea è "al limite delle sue capacità". "Non ci sono soldi nel bilancio dell'UE. Dove sono finiti questi soldi? Conosciamo la risposta: sono stati dati all'Ucraina per una guerra che non sarebbe dovuta accadere", ha detto il capo del governo.A questo proposito, ha ribadito che l'Ungheria si oppone alla proposta della Commissione europea di inviare ulteriori contributi al bilancio dell'UE per fornire all'Ucraina assistenza per un importo di 50 miliardi di euro nei prossimi anni. “Non daremo più soldi all'Ucraina fino a quando non ci diranno dove sono finiti i 70 miliardi di euro che avevamo stanziato", ha affermato Orban.

