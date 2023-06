https://it.sputniknews.com/20230630/morawiecki-minaccia-di-dispiegare-armi-americane-in-risposta-alle-armi-russe-in-bielorussia-17335476.html

Morawiecki minaccia di dispiegare armi americane in risposta alle armi russe in Bielorussia

Morawiecki minaccia di dispiegare armi americane in risposta alle armi russe in Bielorussia

La Polonia vuole ospitare armi nucleari americane in risposta al dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia, ha affermato ai giornalisti il... 30.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-30T15:27+0200

2023-06-30T15:27+0200

2023-06-30T15:27+0200

polonia

usa

russia

bielorussia

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/680/86/6808659_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d8a2fa792513fcc1cdcaed8853889ce2.jpg

"Alla luce del fatto che la Russia intende dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, facciamo un appello ancora più forte all'intera NATO affinché potessimo parte al programma Nuclear Sharing", ha affermato Morawiecki.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca e Minsk hanno concordato che, senza violare gli obblighi internazionali, dispiegheranno armi nucleari tattiche in Bielorussia. Putin ha spiegato che la Russia non sta trasferendo le sue armi nucleari alla Bielorussia, ma sta facendo quello che gli Stati Uniti hanno fatto per decenni. Putin ha affermato a giugno che, in conformità con i piani bielorussi-russi, le prime cariche nucleari sono state consegnate nel territorio della Bielorussia e che i piani sarebbero stati pienamente attuati entro la fine dell'anno.

polonia

usa

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, usa, russia, bielorussia, politica, difesa