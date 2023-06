https://it.sputniknews.com/20230630/in-polonia-arrestato-con-laccusa-di-spionaggio-un-giocatore-di-hockey-russo-17335350.html

In Polonia arrestato con l'accusa di spionaggio un giocatore di hockey russo

In Polonia, un giocatore di hockey russo è stato arrestato perché sospettato di spionaggio, ha dichiarato il ministro della Giustizia e procuratore generale... 30.06.2023, Sputnik Italia

"Le spie russe vengono smascherate una dopo l'altra! Un altro successo degli investigatori dell'ufficio del procuratore generale e dell'Agenzia per la sicurezza nazionale. E’ stata catturata un’altra spia che agiva sotto le spoglie di un atleta", ha scritto Zebro su Twitter.Ha aggiunto che questo è già il quattordicesimo membro arrestato della "rete di spionaggio" scoperta in Polonia.Come riportato dal servizio stampa del ministro che coordina i servizi speciali, "il detenuto è un cittadino russo e un atleta professionista del club di hockey di prima lega".Secondo l'ufficio del procuratore generale, l'uomo si trova in Polonia dall'ottobre 2021 ed è stato impegnato nella scoperta di infrastrutture critiche in diverse province polacche."I materiali raccolti durante le indagini confermano il suo coinvolgimento e la sua attiva partecipazione all'adempimento dei compiti che gli sono stati affidati", si legge in una nota del ministero.Il detenuto è stato arrestato per tre mesi, è già stato incriminato per articoli sulla partecipazione a un gruppo criminale organizzato e ad attività di intelligence straniera contro gli interessi della Polonia. L'atleta rischia fino a 10 anni di carcere.

