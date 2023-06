https://it.sputniknews.com/20230630/autorita-francesi-identificheranno-coloro-che-invitano-alle-proteste-17335566.html

Autorità francesi identificheranno coloro che invitano alle proteste

Le autorità francesi identificheranno coloro che invitano alle proteste attraverso i social network, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. 30.06.2023, Sputnik Italia

"Abbiamo notato su molte piattaforme - Snapchat, TikTok e altre - da un lato inviti a organizzare azioni aggressive e dall'altro tentativi di "imitare la violenza", che tra i più giovani porta a una sorta di distacco da realtà. Ci sembra che portino nelle strade storie di videogiochi con cui vengono avvelenati", ha detto Macron in una riunione del quartier generale anti-crisi, insieme alla premier Elisabeth Borne e al ministro dell'Interno Gerald Darmanin."Nelle prossime ore, organizzeremo il lavoro con questi servizi per rimuovere i contenuti più provocatori. I servizi pubblici lavoreranno anche con queste piattaforme, ove necessario, per identificare coloro che utilizzano questi social network per incitare rivolte e esacerbare la violenza", ha detto il presidente.Martedì mattina, gli agenti di polizia hanno sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni durante un controllo stradale a Nanterre, un sobborgo a ovest di Parigi, che secondo la polizia si è rifiutato di rispondere alle loro richieste. In seguito, in diverse città francesi sono scoppiate rivolte che durano da diversi giorni. I giovani hanno dato fuoco ad auto, edifici della polizia e amministrativi. Le forze speciali della polizia sono dispiegate in varie città, sono coinvolti veicoli blindati ed elicotteri.

