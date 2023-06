https://it.sputniknews.com/20230630/adesione-delliran-alla-sco-sara-formalizzata-in-una-riunione-dei-capi-di-stato-dellorganizzazione-17334668.html

Adesione dell'Iran alla SCO sarà formalizzata in una riunione dei capi di stato dell'organizzazione

Adesione dell'Iran alla SCO sarà formalizzata in una riunione dei capi di stato dell'organizzazione

Alla prossima riunione dei capi di stato dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) il 4 luglio, sarà formalizzata la piena adesione dell'Iran... 30.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-30T12:29+0200

iran

organizzazione di shanghai per la cooperazione - sco

politica

"Un numero crescente di stati sta cercando di stabilire legami con la SCO. La piena adesione dell'Iran sarà formalizzata nella prossima riunione del Consiglio dei capi di Stato del 4 luglio", ha dichiarato venerdì il ministro in una presentazione del Centro di diplomazia popolare della SCO.In precedenza, il rappresentante speciale del presidente della Russia per gli affari della SCO Bakhtiyor Khakimov ha affermato che l'ammissione dell'Iran all'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) come membro a pieno titolo sarebbe una decisione chiave al vertice della SCO a Nuova Delhi.

2023

