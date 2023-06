https://it.sputniknews.com/20230629/wsj-il-pallone-cinese-abbattuto-sopra-gli-stati-uniti-usava-attrezzature-statunitensi-17332509.html

Il pallone cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti all'inizio di quest'anno è stato caricato con attrezzature fabbricate negli Stati Uniti che l'hanno aiutata a raccogliere foto, video e altre informazioni.Secondo l'FBI e l'intelligence, il pallone era "imbottito" di apparecchiature americane, alcune delle quali erano disponibili su Internet, oltre a sensori cinesi specializzati e altre apparecchiature. Questi ritrovamenti, secondo gli Stati Uniti, confermano la conclusione che il dispositivo fosse destinato allo spionaggio e non come strumento meteo, come precedentemente affermato dalla Cina.Tuttavia, i funzionari affermano che durante il volo il pallone apparentemente non ha inviato informazioni alla Repubblica Popolare Cinese. Non hanno specificato se fosse il risultato di un problema tecnico.A febbraio, le tensioni tra Pechino e Washington si sono inasprite per l'incidente del pallone cinese. Il pallone cinese ha attraversato l'intero territorio degli Stati Uniti ed è stato abbattuto sull'Atlantico. Gli Stati Uniti sostengono che il pallone abbia raccolto informazioni di intelligence, ma Pechino lo nega. A giugno, Biden ha infatti definito “dittatore” il presidente cinese Xi Jinping quando, commentando l'incidente con il pallone cinese abbattuto, ha ammesso che il suo omologo cinese non era adeguatamente a conoscenza dell'accaduto ed era molto turbato per questo, perché era un "grande imbarazzo per i dittatori". Il ministero degli Esteri cinese ha definito estremamente irresponsabili le dichiarazioni della parte americana. Secondo Pechino, esse violano gravemente l'etichetta diplomatica e sono un'aperta provocazione politica.

