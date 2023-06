https://it.sputniknews.com/20230629/scholz-loccidente-ha-un-debito-di-sicurezza-con-lucraina-17333156.html

Scholz: l'Occidente ha un debito di sicurezza con l'Ucraina

Scholz: l'Occidente ha un debito di sicurezza con l'Ucraina

Ad affermarlo è il cancelliere tedesco Olaf Scholz prima di una riunione dei capi di stato a Bruxelles.Scholz ha aggiunto che l'obiettivo di sostenere Kiev è "un'Ucraina indipendente" a lungo termine.L'arrivo dei capi di Stato per il vertice di Bruxelles è stato trasmesso sul sito della Commissione europea.In precedenza, il Financial Times aveva riferito che l'UE si sta preparando a offrire all'Ucraina "futuri impegni di sicurezza". Il documento corrispondente sarebbe stato pubblicato giovedì, dopo la riunione dei leader del blocco. Secondo la pubblicazione, le garanzie di sicurezza saranno emesse sotto forma di accordi bilaterali tra Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. In particolare, si tratta di finanziamento, fornitura di armi, addestramento del personale militare e trasferimento di intelligence.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, inclusa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri paesi.

