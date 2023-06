https://it.sputniknews.com/20230629/prigozhin-non-ha-rispettato-la-decisione-del-ministero-della-difesa-russo-sui-contratti-17332607.html

Prigozhin non ha rispettato la decisione del Ministero della Difesa russo sui contratti

Prigozhin non ha rispettato la decisione del Ministero della Difesa russo sui contratti

Yevgeny Prigozhin non ha rispettato la decisione del ministero della Difesa di firmare contratti e, anche prima degli eventi del 24 giugno, è stato informato... 29.06.2023, Sputnik Italia

"Pochi giorni prima del tentativo di rivolta, il Ministero della Difesa ha annunciato che tutte le formazioni che svolgono missioni di combattimento devono firmare un contratto con il Ministero della Difesa. E tutti hanno iniziato ad attuare questa decisione, una decisione assolutamente corretta. Tutti tranne il signor Prigozhin. Poi è stato informato che in questo caso la Wagner non prenderà parte all'operazione militare speciale", ha detto Kartapolov ai giornalisti.Ha anche osservato che Prigozhin è stato informato che se i contratti non fossero stati firmati, non gli sarebbero stati assegnati finanziamenti."Cioè, i finanziamenti, le risorse materiali non saranno assegnate", ha aggiunto il deputato.

