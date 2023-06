https://it.sputniknews.com/20230629/nvidia-restrizioni-alla-vendita-di-chip-ia-in-cina-causeranno-perdite-permanenti-agli-usa-17333386.html

Nvidia: restrizioni alla vendita di chip IA in Cina causeranno "perdite permanenti" agli USA

Mercoledì, Nvidia ha avvertito che se gli Stati Uniti imponessero nuove restrizioni all'esportazione di chip IA in Cina, l'industria del Paese potrebbe subire... 29.06.2023, Sputnik Italia

Nell'ottobre 2022, le autorità statunitensi hanno annunciato restrizioni alla vendita di alcuni chip d'intelligenza artificiale alla Cina, nell'ennesimo sforzo di Washington per contenere l'avanzata del paese asiatico.Queste restrizioni potrebbero rendere la vita difficile alle industrie statunitensi, inclusa Nvidia, oltre a causare un buco finanziario, poiché i cinesi rappresentano una grossa fetta dei loro profitti.Mercoledì, le azioni di Nvidia sono scese del 3,2%, prima di detrarre parte delle perdite, chiudendo in calo dell'1,8%.La Cina è un mercato chiave per Nvidia, poiché Pechino e Hong Kong hanno rappresentato il 22% delle entrate dell'azienda nel 2022.

