Ministro Esteri Nicaragua: alcuni paesi cercano di strumentalizzare l'ONU

Un certo numero di paesi sta cercando di utilizzare le Nazioni Unite per i propri interessi, ha dichiarato il ministro degli Esteri nicaraguense Denis Moncada... 29.06.2023, Sputnik Italia

"L'ONU è un'organizzazione il cui scopo è promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in tutto il mondo. È ovvio che molte potenze stanno cercando di usarla a proprio vantaggio", ha detto Moncada."Ma i popoli stanno combattendo attraverso il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite, per avere un'ONU a tutti gli effetti... stanno cercando di cambiarla, ricostruirla in modo da avere un'ONU che funzioni", ha aggiunto.Secondo Moncada, il Nicaragua si impegna per il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite, la solidarietà con tutti i Paesi “colpiti da misure unilaterali, coercitive o altre forme di aggressione da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi”. "E dobbiamo unire le forze - tutti i paesi, per proteggerci da queste misure", ha detto."Il governo del Nicaragua sta prendendo una posizione molto chiara, condannando e chiedendo la revoca di misure unilaterali illegali (sanzioni occidentali unilaterali - ndr) contro qualsiasi nostro amico", ha aggiunto il ministro.

