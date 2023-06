https://it.sputniknews.com/20230629/la-svezia-discutera-con-budapest-sulladesione-del-regno-alla-nato-17333034.html

La Svezia discuterà con Budapest sull'adesione del Regno alla NATO

La Svezia discuterà con Budapest sull'adesione del Regno alla NATO

29.06.2023

Secondo Ulf Kristersson, l'Ungheria non aveva in precedenza previsto di rinviare la questione.Mercoledì, l'agenzia ungherese hvg.hu ha riferito che il parlamento ungherese, nell'ultima settimana della sessione primaverile, non voterà sulla ratifica dell'adesione della Svezia alla NATO.Il parlamento ungherese, in una riunione del 27 marzo, ha votato per ratificare l'adesione della Finlandia alla NATO. In precedenza, il leader della fazione al potere del parlamento ungherese, Mate Kocis, aveva affermato che la decisione sull'adesione della Svezia alla NATO sarebbe stata presa in un secondo momento. Il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ha osservato che l'Ungheria ha rinviato il voto sull'ammissione della Svezia alla NATO perché Stoccolma ha minato le relazioni con Budapest e ha costantemente mostrato "superiorità morale".Viktor Orban aveva affermato in precedenza che il governo del paese sostiene l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, ma i parlamentari ungheresi non sono entusiasti di ratificarla, poiché le autorità di questi paesi stanno diffondendo "menzogne ​​spudorate" sull'Ungheria.La Finlandia e la Svezia, sullo sfondo degli eventi in Ucraina nel maggio dello scorso anno, hanno presentato domanda al Segretario generale della NATO per aderire all'alleanza. Per l'ammissione all'Alleanza è necessaria l'approvazione di tutti i suoi membri. La notte del 31 marzo è stata completata la ratifica della domanda finlandese alla NATO da parte di tutti i membri dell'alleanza. La domanda della Svezia non ha ancora ricevuto l'approvazione ungherese e turca.

