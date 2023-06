La Repubblica Ceca propone una soluzione al problema dei migranti

"Il recente accordo dell'UE sulla migrazione è in linea con la posizione a lungo termine del governo ceco di rafforzare le frontiere esterne dell'UE e attuare una politica più efficace per il ritorno dei rifugiati da dove sono venuti. È molto positivo che l'accordo non prevede quote, ora i leader europei devono sforzarsi di rafforzare i contatti con i paesi terzi, cioè quelli confinanti con l'UE, in modo che possano contribuire ad alleviare la pressione (dai migranti) alle frontiere esterne dell'UE", ha detto Fiala.