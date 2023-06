https://it.sputniknews.com/20230629/germania-vuole-rivitalizzare-i-rapporti-dellue-con-la-turchia-17333631.html

Germania vuole "rivitalizzare" i rapporti dell'UE con la Turchia

Germania vuole "rivitalizzare" i rapporti dell'UE con la Turchia

La Germania intende rivitalizzare i legami dell'UE con la Turchia per affrontare la questione della migrazione, riferisce Politico, citando un anonimo... 29.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-29T16:21+0200

2023-06-29T16:21+0200

2023-06-29T16:21+0200

ue

germania

grecia

politica

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/857/10/8571069_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9b25f7def13696ac136156b95e62b71.jpg

"La Germania, che ha ricevuto un quarto di tutte le domande di asilo dell'UE nel 2022, vuole specificamente 'rivitalizzare' i legami dell'UE con la vicina Turchia. Berlino vuole rinnovare le relazioni dell'UE con la Turchia, sperando che possa accogliere più richiedenti asilo e contribuire a ridurre i valichi di frontiera non autorizzati", riferisce Politico, citando un alto funzionario tedesco.Secondo il giornale, la Germania vuole anche che l'UE migliori i rapporti commerciali con la Turchia."Erdogan è stato rieletto e questo dovrebbe dare all'UE l'opportunità di dare un'altra occhiata al suo rapporto con la Turchia. Per noi si tratta di rimettere in agenda il rapporto UE-Turchia... forse per rilanciarlo se tutte le parti sono disposte ad assumersi questo obbligo", riporta il giornale citando un funzionario anonimo.Come rilevato nelle bozze di decisione del Consiglio europeo, la Commissione europea dovrà riferire sullo stato delle relazioni tra UE e Turchia per "agire in modo strategico e lungimirante".I paesi dell'UE hanno già raggiunto un accordo per rivedere le regole per la distribuzione di richiedenti asilo e migranti. Il presidente del partito al potere in Polonia Legge e Giustizia, Jarosław Kaczynski, proporrà di indire un referendum sulla questione dell'accettazione dei migranti come parte del programma europeo di ricollocazione.

germania

grecia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, germania, grecia, politica, migranti