https://it.sputniknews.com/20230629/cremlino-minacce-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-sono-costanti-17332642.html

Cremlino: minacce alla centrale nucleare di Zaporozhye sono costanti

Cremlino: minacce alla centrale nucleare di Zaporozhye sono costanti

Le minacce di provocazioni da parte del regime ucraino sono costanti, lo ha dimostrato il sabotaggio alla centrale idroelettrica di Novaya Kakhovka, ha... 29.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-29T13:54+0200

2023-06-29T13:54+0200

2023-06-29T13:54+0200

russia

politica

difesa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/15960775_0:43:2300:1337_1920x0_80_0_0_b6fda4da6252fa29007198b5907fcbad.jpg

Nelle regioni di Dnipropetrovsk e Mykolaiv dell'Ucraina, nonché nelle parti controllate da Kiev delle regioni di Zaporozhye e Kherson, si stanno svolgendo esercitazioni su larga scala per praticare azioni in caso di possibile emergenza presso la centrale nucleare di Zaporozhye, a cui partecipano i ministri ucraini, ha affermato giovedì il ministero dell'Energia del Paese."Per quanto riguarda la minaccia di provocazioni da parte del regime ucraino... questa minaccia è costante, e questo sabotaggio infrastrutturale alla centrale idroelettrica di Novaya Kakhovka lo ha dimostrato al massimo", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda su come il Cremlino vede la situazione con la centrale nucleare di Zaporozhye e le esercitazioni improvvisamente annunciate dall'Ucraina, e se vedono i rischi di provocazioni e sabotaggi da Kiev.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva definito la distruzione della centrale idroelettrica un atto barbaro del regime di Kiev e ha osservato che ciò ha portato a una catastrofe ambientale e umanitaria su larga scala. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha affermato che il regime di Kiev ha fatto saltare in aria la centrale idroelettrica di Novaya Kakhovka, poiché ha indebolito le sue posizioni in direzione di Kherson, trasferendo truppe da lì nell'area della controffensiva.La centrale idroelettrica di Kakhovka è la sesta (inferiore e ultima) tappa della cascata delle centrali idroelettriche di Dnepr, situata a cinque chilometri dalla città di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson. Il 30 settembre 2022 questa regione è entrata a far parte della Russia a seguito di un referendum.Inoltre, Peskov, commentando le esercitazioni in Ucraina, ha affermato che i rappresentanti dell'AIEA hanno registrato gli sforzi della Russia per garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye."Sapete che i rappresentanti dell'AIEA si sono recati lì di recente, stanno lì e vedono la situazione e hanno registrato gli sforzi che vengono compiuti per garantire la sicurezza e il funzionamento stabile della centrale. E’ stato il riconoscimento dell'AIEA", ha detto Peskov.In precedenza, Volodymyr Zelensky ha affermato di aver ricevuto un rapporto dai servizi di intelligence e sicurezza dell'Ucraina, secondo il quale la Russia avrebbe preparato e sta considerando uno scenario per un attacco terroristico con il rilascio di radiazioni alla centrale di Zaporozhye. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito questa affermazione un'assurdità. Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha dichiarato in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'organizzazione che la Russia spera che i patroni occidentali di Kiev non gli permettano di organizzare un disastro alla centrale, e "le crescenti dichiarazioni paranoiche dei leader del regime di Kiev che la Russia avrebbe minato la centrale nucleare di Zaporizhzhya e si sta preparando a minarla, ci stanno preoccupando estremamente". Ha osservato che la missione dell'AIEA guidata dal direttore generale Rafael Grossi, che ha visitato la centrale a giugno, "nonostante tutti gli ostacoli dall'Ucraina", potrebbe essere convinta dell'assurdità di tali affermazioni.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, difesa, ucraina