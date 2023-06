https://it.sputniknews.com/20230628/zelensky-chiede-nuovamente-di-far-entrare-lucraina-nella-nato-e-nellue-17331354.html

Zelensky chiede nuovamente di far entrare l'Ucraina nella NATO e nell'UE

Zelensky chiede nuovamente di far entrare l'Ucraina nella NATO e nell'UE

Vladimirr Zelensky mercoledì, in una riunione della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha nuovamente invitato i paesi occidentali ad accettare Kiev nella...

"Se la NATO garantisce la sicurezza dell'Ucraina, le nostre forze garantiranno la sicurezza e la protezione degli altri membri della NATO. Perché ciò diventi realtà, è necessaria una cosa: che tutti i nostri partner dell'Alleanza smettano di guardare al Cremlino quando approvano le loro importanti decisioni. L'ingresso dell'Ucraina nella NATO invierà un potente segnale per la pace", ha detto Zelensky nel suo discorso, trasmesso dal canale televisivo Rada.Secondo Zelensky, l'Ucraina, nel frattempo, ha già "rafforzato l'Unione Europea" e "ha dato all'unità europea una forza che l'UE non ha mai avuto".In precedenza, Vladimir Zelensky aveva affermato che se l'Ucraina non riceverà un invito alla NATO al vertice di Vilnius a luglio, le truppe ucraine sarebbero state demotivate. Secondo lui, ha ripetutamente parlato con i leader dei paesi europei, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e ha chiesto di "non tagliare la terra sotto i piedi" dell'Ucraina.Il 19 giugno, Stoltenberg ha affermato che al vertice di Vilnius e in preparazione di esso, gli alleati non stanno discutendo un invito formale all'Ucraina, ma stanno tenendo consultazioni su quali decisioni avvicineranno Kiev all'adesione all'Alleanza. La cosa principale ora è che l'Ucraina sia preservata come stato sovrano, ha aggiunto il segretario generale.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che il Cremlino ha ascoltato la richiesta di Zelensky di adesione dell'Ucraina alla NATO, nonché diverse reazioni ad essa. Secondo lui, Mosca sta monitorando da vicino la situazione e ricorda che è stato l'orientamento di Kiev verso l'Alleanza a diventare uno dei motivi dell'inizio dell'operazione speciale della Russia in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi."In precedenza, il capo di stato maggiore delle forze armate russe, generale dell'esercito Valery Gerasimov, aveva affermato che Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia e Romania danno il maggior contributo alla fornitura di assistenza militare a Kiev.

