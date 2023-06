https://it.sputniknews.com/20230628/svizzera-respinta-la-domanda-per-la-vendita-di-96-carri-armati-leopard-1-allucraina-17331254.html

Svizzera, respinta la domanda per la vendita di 96 carri armati Leopard 1 all'Ucraina

La Svizzera ha respinto una richiesta della società svizzera Ruag SA di vendere 96 carri armati Leopard 1 A5 all'Ucraina attraverso la Germania

la situazione in ucraina

svizzera

politica

difesa

“Il 28 giugno il Consiglio federale ha respinto una richiesta della Ruag SA che verte sul commercio di 96 carri armati Leopard 1 A5 destinati all’Ucraina. La richiesta è incompatibile con il diritto vigente, assegnando così la priorità agli aspetti legati alla politica di neutralità della Svizzera e all’affidabilità del suo Stato di diritto”, si legge in un comunicato del Consiglio federale.Il Consiglio aggiunge che la domanda riguardava 96 carri armati Leopard 1 A5 dismessi e non operativi. Attualmente in Italia, i carri armati sarebbero stati ricondizionati in Germania e poi riesportati in Ucraina.“Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la vendita dei 96 carri armati non è possibile secondo il diritto vigente. La vendita sarebbe soprattutto in contrasto con la legge sul materiale bellico e comporterebbe un cambiamento nella politica di neutralità della Svizzera”, conclude il comunicato.

svizzera

svizzera, politica, difesa