Mosca risponde alle dichiarazioni di Washington sull'estradizione di Prigozhin

Mosca risponde alle dichiarazioni di Washington sull'estradizione di Prigozhin

"Per quanto riguarda l'aspetto legale dell'estradizione in generale, posso dire che qualsiasi cittadino russo non è soggetto a estradizione in un altro stato e ha il diritto di contare sull'assistenza della Russia per proteggerlo da tentativi illegali di portarlo alla responsabilità penale all'estero", ha detto Maria Zakharova.In precedenza, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller aveva affermato che gli Stati Uniti chiederebbero l'estradizione di Yevgeny Prigozhin, se questi finisse in un paese con il quale esiste un accordo di estradizione, ma la Bielorussia non è tra questi.La notte del 24 giugno, a Rostov-sul-Don, la compagnia mercenaria Wagner ha catturato il quartier generale del distretto militare meridionale. Il sequestro è avvenuto dopo le dichiarazioni di Prigozhin secondo cui le forze armate russe avrebbero lanciato attacchi missilistici e con bombe sui campi della Wagner, sebbene ciò sia stato negato sia dal Ministero della Difesa che dall'FSB russo. È stato aperto un procedimento penale contro Prigozhin per aver organizzato una ribellione armata. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito le azioni dei ribelli un'avventura criminale, una pugnalata alle spalle della Russia e un tradimento, che ha portato ad ambizioni esorbitanti e interessi personali.Successivamente, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, in accordo con Putin, ha tenuto colloqui con Prigozhin, dopodiché il servizio stampa di Lukashenko ha riferito che il capo della Wagner ha accettato la sua proposta di fermare il movimento in Russia e compiere ulteriori passi per ridurre l'escalation. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha dichiarato che Prigozhin sarebbe partito per la Bielorussia e il procedimento penale sarebbe stato archiviato. Il Cremlino ha affermato che la garanzia di ciò è la parola del presidente della Russia. Il 27 giugno Lukashenko ha confermato l'arrivo di Prigozhin in territorio bielorusso. Secondo l'FSB, durante le indagini è stato stabilito che i partecipanti alla ribellione del 24 giugno avevano cessato le loro azioni direttamente volte a commettere un crimine, tenendo conto di ciò, il procedimento penale è stato archiviato il 27 giugno.

