Minsk estende l'embargo sull'importazione di prodotti da paesi non amici

La Bielorussia ha deciso di prorogare fino alla fine del 2023 l'embargo sull'importazione di alcuni tipi di prodotti agricoli e alimentari dai paesi che... 28.06.2023, Sputnik Italia

"Il divieto di importazione di alcuni tipi di prodotti agricoli e alimentari da Paesi non amici è stato prorogato. Il primo ministro ha firmato il relativo decreto. Il divieto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 compreso", si legge in una nota dell'ufficio stampa.Il documento prevede anche il mantenimento del divieto di importazione di mele da tali paesi, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 luglio, nonché l'introduzione di un divieto di importazione di birra e bevande a bassa gradazione alcolica dalla Lituania e dalla Polonia, tenendo conto della produzione di prodotti simili in Bielorussia in volumi sufficienti.Dal 1° gennaio 2022, la Bielorussia ha imposto un embargo alimentare su più di 20 gruppi di prodotti alimentari provenienti da un certo numero di paesi occidentali che avevano precedentemente imposto sanzioni a Minsk per sei mesi. Allo stesso tempo, il decreto del governo della Bielorussia contiene una serie di esenzioni ed eccezioni. Successivamente, le autorità hanno affermato che l'embargo imposto da Minsk non ha avuto ripercussioni negative sul mercato di consumo della Bielorussia, né in termini di assortimento né in termini di prezzi. La decisione è stata successivamente prorogata e leggermente modificata, anche nel dicembre dello scorso anno la Bielorussia ha prorogato l'embargo fino al 30 giugno.

