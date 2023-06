https://it.sputniknews.com/20230628/inviato-di-papa-francesco-arrivato-a-mosca-17331149.html

L'inviato del Papa per l'Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, è arrivato martedì sera a Mosca, ha pernottato presso la Nunziatura apostolica. Mercoledì... 28.06.2023, Sputnik Italia

“Il prelato è arrivato martedì sera a Mosca, ha pernottato presso la Nunziatura Apostolica. Ufficialmente, né il Vaticano né la parte russa hanno reso noto il programma della visita. Oggi il cardinale incontrerà l'arcivescovo Paolo Pezzi e il 29 giugno, nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle ore 19:00, il cardinale parteciperà alla funzione nella Cattedrale di Mosca", si legge nel comunicato.“Secondo fonti della Chiesa ortodossa russa, l'incontro di Zuppi con il patriarca Kirill è possibile. Anche il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, non ha escluso in precedenza la possibilità di un tale incontro. Attraverso contatti di stato, un rappresentante dell'amministrazione presidenziale potrebbe diventare l'interlocutore dell'inviato vaticano. In precedenza, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov aveva detto che Vladimir Putin non ha ancora intenzione di incontrare il cardinale", aggiunge.Il comunicato rileva inoltre che il segretario generale dell'episcopato italiano, monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, “ha invitato tutte le comunità ecclesiali del Paese e in particolare i monasteri ad accompagnare nella preghiera il card. Zuppi”.

